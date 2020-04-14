Стало известно, где и как заболели коронавирусом 11 жителей региона

14 Апр 2020 2020-04-14T11:21:10+03:00

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Сегодня, 14 апреля, в Самарской области выявили еще 11 заболевших коронавирусом. Оперативный штаб Самарской области сообщил, как и где заболели эти люди.

– 5 человек в Самаре – 4 контакта с ранее выявленными случаями, 1 – по тяжелому течению ОРВИ. 5 человек в Тольятти: четверо из них – семья, где один из ее членов выезжал в Москву. Еще один тольяттинец также заболел по тяжелому течению ОРВИ, – говорится в сообщении.

Еще один случай зарегистрирован в Чапаевске. Он заразился, так как контактировал с ранее заболевшим. Общее число заболевших в Самарской области сейчас составляет 40 человек. 14 из них выздоровели и были выписаны. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU