2020-04-14T11:01:52+03:00
Общество

Житель Тольятти привез коронавирус из Москвы и заразил всю семью

В Самарской области пиковый рост числа новых случаев заражения коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Одетые так люди на улицах города перестают казаться ненормальнымиОдетые так люди на улицах города перестают казаться ненормальными
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В Тольятти за 14 апреля зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - семья из четырех человек. Заразил родных один из ее членов, побывавший в Москве. Напомним, что вчера губернатор потребовал более тщательно контролировать всех прибывающих из других регионов. Согласно утвержденному ранее постановлению такие граждане должны проходить 14-дневный карантин наравне с вернувшимися из других стран.

Всего число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 апреля достигло 40 случаев. Из них 14 выздоровели, 26 человек находятся сейчас на лечении. Всего за сутки проведено 856 исследований на коронавирус в Центре гигиены и эпидемиологии и в СПИД-центре.

Полицейские активно штрафуют граждан за нарушение режима самоизоляции. Им это позволяют делать поправки в КоАП, допустившие административную ответственность и в режиме повышенной готовности к ЧС - за нарушение эпидемиологического режима. Всего оштрафованы были более 240 человек - за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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