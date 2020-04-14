В Тольятти изъяли 200 литров незаконного алкоголя
Полицейские Тольятти провели проверку в торговой точке на улице Степана Разина. У индивидуального предпринимателя не было соответствующей декларации на алкогольную продукцию, которую продавали в магазине. Также отсутствовали и товарно-транспортные накладные.
– Правоохранители изъяли около 200 литров алкогольной продукции на сумму свыше 15 тысяч рублей. Составлен административный протокол. Хозяину магазина грозит штраф до 300 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Отмечается, что деятельность магазина в данный момент прекращена. Администрация Тольятти получила письмо для рассмотрения вопроса о расторжении договора аренды с торговой точкой.
ИСТОЧНИК KP.RU