В Тольятти изъяли 200 литров незаконного алкоголя

14 Апр 2020 2020-04-14T11:37:47+03:00

Им торговали в одном из магазинов города

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Полицейские Тольятти провели проверку в торговой точке на улице Степана Разина. У индивидуального предпринимателя не было соответствующей декларации на алкогольную продукцию, которую продавали в магазине. Также отсутствовали и товарно-транспортные накладные.

– Правоохранители изъяли около 200 литров алкогольной продукции на сумму свыше 15 тысяч рублей. Составлен административный протокол. Хозяину магазина грозит штраф до 300 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что деятельность магазина в данный момент прекращена. Администрация Тольятти получила письмо для рассмотрения вопроса о расторжении договора аренды с торговой точкой.

ИСТОЧНИК KP.RU