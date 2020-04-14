Никакой вам стройки: в Самарской области приставы остановили работу башенного крана

14 Апр 2020 2020-04-14T12:20:04+03:00

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Судебные приставы Тольятти выявили нарушение требований промышленной безопасности на одной из строительных площадок в Комсомольском районе города. У башенного крана, установленного там, не было договора обязательного страхования, паспорта и многих других документов.

– Также у него отсутствовали защитные кожухи механизмов передвижения, противоугонные захваты и ограждения площадки для обслуживания электрооборудования крана. В соответствии с законодательством, суд признал компанию виновной, – сообщает УФССП по Самарской области.

Деятельность башенного крана приостановлена на 75 суток. Соблюдение данного режима будет проверяться судебными приставами. Спецтехника была опечатана.

ИСТОЧНИК KP.RU