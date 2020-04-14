В Самарской области из-за паводка - 2020 затопило мост
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, как в регионе обстоит дела с паводком. Так, около населенного пункта Бобровка Кинельского района оказался подтоплен низководный мост. Уровень воды над ним составляет 35 сантиметров.
– В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волга, Сок, Самара, – говорится в сообщении.
Отмечается, что объем сбрасываемой воды до 17 апреля будет увеличен, что приведет к увеличению уровня рек в регионе. Ранее специалисты заявили, что ранний паводок связан с аномально теплой весной.
ИСТОЧНИК KP.RU