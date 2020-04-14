2020-04-14T13:04:37+03:00
Общество

Бывшему губернатору Николаю Меркушкину могут приостановить выплаты из бюджета Самарской области

С таким законопроектом выступил депутат Михаил Матвеев
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Выплаты планируется приостановить до 2022 годаВыплаты планируется приостановить до 2022 годаФото: Елизавета СУХОВА
Изменить размер текста:

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин может остаться без надбавки к пенсии, которую он и его команда получают из бюджета региона в соответствии с принятым законом о ежемесячной доплате к пенсии лицам, занимавшим госдолжность.

– Прошу внести законопроект о заморозке таких выплат до 2022 года. Речь идет о чиновниках и депутатах, в том числе Мершукине. Все они получают доплату к пенсии в размере 159 тысяч рублей ежемесячно, – сообщил Михаил Матвеев.

По словам политика, соответствующий проект был принят, однако не получил обратной силы. Сейчас планируется «приостановить» эти выплаты вместо их отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения
В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход
У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли
В Самаре военные поливают остановки хлоркой
В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку
Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли
На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов
В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей
В Самаре больше 163 человек нарушили режим самоизоляции и будут наказаны
Бывшему губернатору Николаю Меркушкину могут приостановить выплаты из бюджета Самарской области
В Самарской области из-за паводка - 2020 затопило мост
Никакой вам стройки: в Самарской области приставы остановили работу башенного крана
В Тольятти изъяли 200 литров незаконного алкоголя
Житель Тольятти привез коронавирус из Москвы и заразил всю семью
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 11 жителей региона
Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 14 апреля 2020 года выросло на 11 человек
Осужденный за убийство самарского «водочного короля» умер в колонии из-за проблем с сердцем?
Между Самарой и Южным городом зарезервировали землю под строительство канатной дороги
В Самарской области законы готовят к возможному введению ЧС
ГК «Выбери Радио» запустила аудиоролики с советами о том, чем заняться на самоизоляции
Стало известно, что может делать губернатор в случае возникновения ЧС
«Тольяттикаучук» поможет городу в обработке улиц
В Самарской области легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Сотрудники ГИБДД Самарской области на трассе спасли пенсионеров
В Самарской области производили молочную продукцию из «воздуха» на несуществующем заводе
В Тольятти полицейские накрыли подпольное казино
«Ее буквально впечатало в землю, сломало позвоночник и грудную клетку»: в Шигонском районе женщина погибла на работе
Детям на улице сейчас не место: полиция развозит подростков с улиц по домам