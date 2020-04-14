Бывшему губернатору Николаю Меркушкину могут приостановить выплаты из бюджета Самарской области

14 Апр 2020 2020-04-14T13:04:37+03:00

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Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин может остаться без надбавки к пенсии, которую он и его команда получают из бюджета региона в соответствии с принятым законом о ежемесячной доплате к пенсии лицам, занимавшим госдолжность.

– Прошу внести законопроект о заморозке таких выплат до 2022 года. Речь идет о чиновниках и депутатах, в том числе Мершукине. Все они получают доплату к пенсии в размере 159 тысяч рублей ежемесячно, – сообщил Михаил Матвеев.

По словам политика, соответствующий проект был принят, однако не получил обратной силы. Сейчас планируется «приостановить» эти выплаты вместо их отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU