В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T13:19:41+03:00

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В конце марта текущего года в распоряжении полиции оказалась информация о мошенничестве со стороны директора одной из фирм Тольятти. В ходе проверки стало известно, что с июля по декабрь 2016 года 34-летний руководитель похитил более 250 тысяч рублей.

– Под предлогом займов он внес ложные сведения в чековую книжку предприятия, а деньги, которые были на счету компании, забрал себе. Этот факт удалось выявить в ходе бухгалтерской ревизии, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также устанавливают все детали совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU