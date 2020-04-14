В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей
В конце марта текущего года в распоряжении полиции оказалась информация о мошенничестве со стороны директора одной из фирм Тольятти. В ходе проверки стало известно, что с июля по декабрь 2016 года 34-летний руководитель похитил более 250 тысяч рублей.
– Под предлогом займов он внес ложные сведения в чековую книжку предприятия, а деньги, которые были на счету компании, забрал себе. Этот факт удалось выявить в ходе бухгалтерской ревизии, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также устанавливают все детали совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU