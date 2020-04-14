На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов

14 Апр 2020 2020-04-14T13:45:09+03:00

Одной из причин может быть возвращение к работе ряда предприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Индекс самоизоляции от Яндекса показал, что сейчас в Самарской области на улицах находится очень много людей. Отметим, в регионе действует режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий были допущены до работы.

– Сейчас индекс самоизоляции в Самаре составляет 2 балла. Это говорит о том, что на улице очень много людей. В Тольятти этот показатель еще ниже – 1,9 балла. В Новокуйбышевске – 2,1 балла, – сообщает Яндекс.Карты.

Приложение рассчитывает, сколько людей сейчас на улицах, используя данные сервисов. В частности, сколько горожан сейчас используют навигатор для построения маршрута, сколько людей смотрят, когда приедет ближайший автобус, и так далее. Чем выше показан балл, тем лучше жители самоизолировались.

ИСТОЧНИК KP.RU