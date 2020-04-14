2020-04-14T14:05:13+03:00
Общество

Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли

Автомобиль следовал из Москвы в Алматы
Владислав КИРСАНОВ
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Отправитель утверждает, что ничего не знал о запрете на вывоз из страны медтоваров ФОТО: Самарская таможняОтправитель утверждает, что ничего не знал о запрете на вывоз из страны медтоваров ФОТО: Самарская таможня
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Мобильная группа Самарской таможни совместно с УФСБ России по Оренбургской области остановила грузовик, который ехал из Москвы в Алматы. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль перевозит запрещенные медицинские товары.

– Грузовик был набит 20 рулонами медицинской марли. Общий вес товара составлял 580 кг. По словам отправителя товара и фирмы-перевозчика, они ничего не знали о запрете на вывоз этой категории товаров, – сообщает Самарская таможня.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, а дело направлено в суд для того, чтобы конфисковать товар. Временный запрет на вывоз медпродукции, а также средств химической и биологической защиты действует со 2 марта текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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