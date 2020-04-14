2020-04-14T14:12:15+03:00
Общество

В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку

Объект возведут на участке трассы «Тольятти — Ягодное»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего развязок на примыканиях к особой экономической зоне Тольятти будет две / Фото: Дороги Самарской областиВсего развязок на примыканиях к особой экономической зоне Тольятти будет две / Фото: Дороги Самарской областиФото: vk.com
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В Ставропольском районе Самарской области продолжается реконструкция дороги «Тольятти — Ягодное». Проект предусматривает уширение трассы до 4 полос движения на участке в 7,6 км, а также строительство двух развязок на примыканиях к особой экономической зоне (ОЭЗ). Работы над одной из них планируют закончить к концу 2020 года.

— Под транспортной развязкой пройдет ж/д ветка от путей общего пользования к ОЭЗ. Ее строительство предусмотрено в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому мы должны закончить развязку как можно раньше, чтобы дать ход реализации другого проекта, — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Также чиновник сообщил о строительстве примыкания к дороге со стороны обхода Тольятти. Необходимые технические решения для этого уже разработаны. В этом году подрядчик должен будет построить 2 км новой автодороги. Сейчас рабочие снимают растительный грунт, обустраивают земляное полотно и параллельно ведут переустройство коммуникаций. Реконструкцию всего объекта дорожники должны завершить в конце 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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