В Самаре военные поливают остановки хлоркой
Мобильный комплекс спецобработки дезинфицирует все социально значимые объекты
В Самаре моют остановки. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области
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В Самарской области три мобильных комплекса специальной обработки проводят дезинфекцию улиц города. Особенное внимание - остановкам общественного транспорта. Всего за 14 апреля комплексы дезинфицировали 18 км дорог и 81 остановку.
В Тольятти в это же время два расчета военных обработали 59 объектов транспортной инфраструктуры, 17 километров дорог. 6 километров дорог - на территории больницы №5, где лежат больные коронавирусом в Тольятти.
Такую работу военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС продолжат вести каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU