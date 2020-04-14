В Самаре военные поливают остановки хлоркой

14 Апр 2020 2020-04-14T14:19:11+03:00

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В Самарской области три мобильных комплекса специальной обработки проводят дезинфекцию улиц города. Особенное внимание - остановкам общественного транспорта. Всего за 14 апреля комплексы дезинфицировали 18 км дорог и 81 остановку.

В Тольятти в это же время два расчета военных обработали 59 объектов транспортной инфраструктуры, 17 километров дорог. 6 километров дорог - на территории больницы №5, где лежат больные коронавирусом в Тольятти.

Такую работу военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС продолжат вести каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU