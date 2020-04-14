У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли

14 Апр 2020 2020-04-14T14:28:28+03:00

Мужчина в это время был в США, а к нему в квартиру в Москве ворвались грабители в масках

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В Москве ограбили дом Геннадия Ушакова - прославленного хоккейного вратаря, сейчас выступающего агентом у хоккейных звезд: Евгения Малкина, Рея Эмери. Грабители в масках вломились в его дом, когда агент был в США. Воры взломали дверь коттеджа, который расположен на Можайском шоссе. Из квартиры пропали деньги, ювелирные украшения и перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

- Мне сотрудники полиции сообщили, что вероятность раскрытия такого преступления 49%, но мне кажется я буду в числе других 51%, - с грустью поделился мыслями бывший голкипер с сайтом kp.ru.

Сейчас по факту кражи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU