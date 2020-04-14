В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход

14 Апр 2020 2020-04-14T14:42:19+03:00

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Во вторник, 14 апреля, в Самарской области устроили очередной крестный ход. Если раньше священнослужители ходили с молитвами и иконами по земле, ездили по городу на грузовой «Газели», то теперь решили покорить небо. Утром настоятель храма Спиридона Тримифунтского, протоиерей Иоанн Мохов вместе со своими помощниками отправился в воздушный крестный ход на вертолете Ми-8. С собой на борт они взяли ташлинскую икону Божией Матери «Избавительница от бед» и мощи Святителя Спиридона.

- Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения... Прошу Ваших святых молитв о путешествующих по воздуху: протоиерея Иоанна, иподиакона Игоря, Дмитрия, Игоря, Александры. Мы будем молиться о Вас, а Вы воздохните о нас, - написал в инстаграм-аккаунте храма Спиридона Тримифунтского Иоанн Мохов.

Предполагается, что полет священнослужителей займет несколько часов. За это время они должны облететь всю Самарскую область. Отметим, что к ташлинской иконе Божией Матери обычно обращаются с просьбами о здоровье детей и об излечении тяжелых болезней. Считается, что она дарует спасение от боли, бед и страданий.

ИСТОЧНИК KP.RU