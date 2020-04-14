Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения

14 Апр 2020 2020-04-14T15:00:26+03:00

На одну многодетную семью дадут только один ноутбук Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Министерство образования и науки Самарской области опубликовало порядок предоставления ноутбуков многодетным семьям, чьи дети из-за режима самоизоляции по коронавирусу находятся на дистанционном обучении. Напомним, ранее постановлением губернатора на покупку необходимой техники было выделено 4,5 млн рублей.

Согласно приказу минобрнауки региона, ноутбуки получат только те семьи, где четверо и более детей, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. Оргтехнику предоставят из расчета один ноутбук на одну многодетную семью.

Отметим, что технику выделят не в постоянное пользование, а во временное, то есть только на период дистанционного обучения. Чтобы получить ноутбук, многодетным родителям нужно будет написать заявление в образовательную организацию с указанием места обучения и предъявить свидетельства о рождении детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU