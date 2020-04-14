В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

14 Апр 2020 2020-04-14T15:20:36+03:00

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В Самарской области продлили срок действия желтого уровня опасности. Непогода в регионе задержится еще на один день.

- Днем в среду, 15 апреля, местами по Самарской области ожидается усиление южного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не выходить из зданий. Тем, кого непогода застанет на улице, спасатели советуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроями и под деревьями. К ЛЭП подходить близко тоже не стоит. Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU