2020-04-14T15:42:48+03:00
Происшествия

Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей

Мошенницу в скором времени ждет суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина обманула своих клиентов и потратила их деньгиЖенщина обманула своих клиентов и потратила их деньгиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Новокуйбышевске полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере туризма. Обвиняемой в данном деле стала безработная 47-летняя местная жительница.

- Женщина представлялась директором туристического агентства, заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг, а потом брала деньги. Свои обещания она так и не исполнила, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, аферистка успела обмануть с мая по сентябрь 2019 года четырех человек. Она выманила у них более 350 тысяч рублей. Насколько известно, деньги женщина потратила. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Отметим, что во время следствия женщина вернула двоим пострадавшим 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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