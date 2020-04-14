Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей
В Новокуйбышевске полицейские раскрыли серию мошенничеств в сфере туризма. Обвиняемой в данном деле стала безработная 47-летняя местная жительница.
- Женщина представлялась директором туристического агентства, заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг, а потом брала деньги. Свои обещания она так и не исполнила, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, аферистка успела обмануть с мая по сентябрь 2019 года четырех человек. Она выманила у них более 350 тысяч рублей. Насколько известно, деньги женщина потратила. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Отметим, что во время следствия женщина вернула двоим пострадавшим 75 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU