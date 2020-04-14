2020-04-14T15:49:58+03:00
Новости компаний

ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса

На сайте банка теперь будет специальный раздел с полезными советами для предпринимателей
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новый проект ВТБ поможет вести бизнес не выходя из домаНовый проект ВТБ поможет вести бизнес не выходя из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ВТБ представляет новый проект по поддержке предпринимателей в период распространения коронавируса – «Бизнес из дома». На своем сайте банк открывает специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес не выходя из дома.

В новом разделе собраны все онлайн-инструменты, необходимые для бизнеса в режиме удаленной работы: продукты и дистанционные каналы обслуживания, в том числе возможность оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, мобильное приложение Цифра (Cifra) для бухгалтерского и налогового документооборота, специальный раздел для регистрации формы собственности, онлайн-сервис электронной коммерции, платформа нефинансовых сервисов и многое другое.

В рамках спецпроекта «Бизнес из дома» банк предоставляет предпринимателям доступ к обучающим материалам и статьям на образовательной онлайн-платформе «ВТБ. Ближе к делу», где в дистанционном формате можно получить актуальные знания для развития своего дела. Полезные советы и лайфхаки от экспертов и успешных представителей бизнеса о том, как вести свое дело в текущих условиях, помогут эффективнее ориентироваться в нынешних реалиях и перестроиться на новый формат.

Для сохранения привычного режима работы предпринимателей в рамках спецпроекта собраны специальные предложения и от партнеров банка. Среди них – РБК PRO, Первый ОФД, myTarget – рекламная платформа Mail.ru Group, круглосуточная юридическая служба ЮРИСТ24, экспресс-проверка контрагентов «Светофор», аудит сайта LegalBox.

Кроме того, на ресурсе предусмотрен специальный раздел, где предприниматели смогут рассказать об изменениях, которые произошли в их компаниях на фоне ситуации с коронавирусом, а также обменяться мнениями и советами. В рамках проекта банк также собрал самые актуальные вопросы и ответы, которые клиенты задают при обращениях в контакт-центр ВТБ.

«Мы живём в период, который диктуют нам новые форматы взаимодействия. При необходимости оставаться дома в условиях пандемии коронавируса, с каждым днём популярность использования онлайн-сервисов возрастает. С момента перехода компаний на удаленную работу мы наблюдаем рост посещаемости на 20% на нашей платформе небанковских сервисов. За последний месяц почти в 2 раза увеличилось число просмотров материалов на образовательном портале «Ближе к делу». Мы понимаем, как важно сейчас поддержать предпринимателей, поэтому создали специальный ресурс, где собрали всю информацию, которая поможет бизнесу сохранить эффективность работы и проводить операции онлайн, оставаясь дома», - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Промышленном районе Самары появится школа на 1100 мест и детский садик
В Самарской области на дороги нанесут разметку
Государство отпустило цены на медицинские маски
Горел «Патриот»: в одном из дворов Тольятти полыхал автомобиль
Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей
В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения
В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход
У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли
В Самаре военные поливают остановки хлоркой
В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку
Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли
На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов
В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей