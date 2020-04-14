2020-04-14T16:29:45+03:00
Общество

Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом

Полицейские задержали подозреваемых и возбудили дело
Владислав КИРСАНОВ
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Волжском районе Самарской области инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Део Нексию». Внутри автомобиля были 19-летний и 21-летний жители соседних республик. Во время беседы молодые люди начали заметно нервничать, поэтому правоохранители приняли решение осмотреть машину.

– В салоне авто был обнаружен пистолет. Пассажир пояснил, что оружие принадлежит ему, а купил он его у знакомого. Изъятый предмет оказался переделанным из пистолета МР-371 и пригоден для стрельбы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют и выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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