Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом

14 Апр 2020 2020-04-14T16:29:45+03:00

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В Волжском районе Самарской области инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Део Нексию». Внутри автомобиля были 19-летний и 21-летний жители соседних республик. Во время беседы молодые люди начали заметно нервничать, поэтому правоохранители приняли решение осмотреть машину.

– В салоне авто был обнаружен пистолет. Пассажир пояснил, что оружие принадлежит ему, а купил он его у знакомого. Изъятый предмет оказался переделанным из пистолета МР-371 и пригоден для стрельбы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют и выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU