Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом
В Волжском районе Самарской области инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Део Нексию». Внутри автомобиля были 19-летний и 21-летний жители соседних республик. Во время беседы молодые люди начали заметно нервничать, поэтому правоохранители приняли решение осмотреть машину.
– В салоне авто был обнаружен пистолет. Пассажир пояснил, что оружие принадлежит ему, а купил он его у знакомого. Изъятый предмет оказался переделанным из пистолета МР-371 и пригоден для стрельбы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют и выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU