Горел «Патриот»: в одном из дворов Тольятти полыхал автомобиль

14 Апр 2020 2020-04-14T16:56:32+03:00

Огонь перекинулся на еще две припаркованные машины

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В ночь на вторник, 14 апреля, в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе города загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие случилось на улице 70 лет Октября.

– Загорелся УАЗ «Патриот». Спустя некоторое время огонь перекинулся на припаркованные рядом «Гранты». Таким образом, пострадали три автомобиля, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Справиться с огнем удалось чуть больше чем за 10 минут. На месте работали 7 пожарных. Теперь компетентным органам предстоит определить, что стало причиной возгорания, а также оценить ущерб, который огонь нанес трем автомобилям.

ИСТОЧНИК KP.RU