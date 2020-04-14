Государство отпустило цены на медицинские маски
Правительство РФ решило на время приостановить действие постановления о 10%: оно ограничивает уровень предельной надбавки на продажу средств для борьбы с коронавирусом. На каждом оптовом этапе она должна быть не более 10 %, а в розничной торговле - не больше 10 копеек.
- Сегодня рынок не готов к мгновенной реализации этого постановления. Для этого нужно доработать процессы, создать особенные условия, - приводит слова президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова сайт kp.ru.
Скорее всего приостановка продлится две недели и за это время должен быть разработан механизм, который будет отвечать за отношения поставщика и производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU