Государство отпустило цены на медицинские маски

14 Апр 2020 2020-04-14T17:47:08+03:00

Маски нужны, но цены на них задирать не рекомендуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Правительство РФ решило на время приостановить действие постановления о 10%: оно ограничивает уровень предельной надбавки на продажу средств для борьбы с коронавирусом. На каждом оптовом этапе она должна быть не более 10 %, а в розничной торговле - не больше 10 копеек.

- Сегодня рынок не готов к мгновенной реализации этого постановления. Для этого нужно доработать процессы, создать особенные условия, - приводит слова президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова сайт kp.ru.

Скорее всего приостановка продлится две недели и за это время должен быть разработан механизм, который будет отвечать за отношения поставщика и производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU