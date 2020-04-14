2020-04-14T17:47:08+03:00
Общество

Государство отпустило цены на медицинские маски

Приостановлено действие постановления "о 10 процентах"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Маски нужны, но цены на них задирать не рекомендуютМаски нужны, но цены на них задирать не рекомендуютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство РФ решило на время приостановить действие постановления о 10%: оно ограничивает уровень предельной надбавки на продажу средств для борьбы с коронавирусом. На каждом оптовом этапе она должна быть не более 10 %, а в розничной торговле - не больше 10 копеек.

- Сегодня рынок не готов к мгновенной реализации этого постановления. Для этого нужно доработать процессы, создать особенные условия, - приводит слова президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова сайт kp.ru.

Скорее всего приостановка продлится две недели и за это время должен быть разработан механизм, который будет отвечать за отношения поставщика и производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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