В Самарской области на дороги нанесут разметку
В Самарской области на дорогах появится разметка. Ее нанесут на федеральных трассах на участках протяженностью 6,7 тыс километров. В Самаре разметка обновится до 8 мая на Московском шоссе, Ново-Садовой, Демократической, Красноглинском и Волжском шоссе.
Затем работы должны закончить на дорогах с высокой интенсивностью движения - до 1 июня, для дорог со средней интенсивностью сроки больше - до 15 июня. С низкой - до 1 июля.
Проводить работу будут при благоприятной погоде: чтобы температура была не выше +5 градусов и не было осадков.
Еще 462 км разметки подрядные организации восстановят в счет гарантии. 171 километр - на дорогах, которые ремонтировались в рамках нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU