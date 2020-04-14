2020-04-14T17:55:44+03:00
Общество

В Самарской области на дороги нанесут разметку

Разметка в Самаре обновится до 8 мая, потом приступят к дорогам по области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на дороги нанесут разметкуВ Самаре на дороги нанесут разметку
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В Самарской области на дорогах появится разметка. Ее нанесут на федеральных трассах на участках протяженностью 6,7 тыс километров. В Самаре разметка обновится до 8 мая на Московском шоссе, Ново-Садовой, Демократической, Красноглинском и Волжском шоссе.

Затем работы должны закончить на дорогах с высокой интенсивностью движения - до 1 июня, для дорог со средней интенсивностью сроки больше - до 15 июня. С низкой - до 1 июля.

Проводить работу будут при благоприятной погоде: чтобы температура была не выше +5 градусов и не было осадков.

Еще 462 км разметки подрядные организации восстановят в счет гарантии. 171 километр - на дорогах, которые ремонтировались в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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