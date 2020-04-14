2020-04-14T18:58:18+03:00
Общество

В Промышленном районе Самары появится школа на 1100 мест и детский садик

Власти города утвердили планировку участка под их размещение
Сергей СМИРНОВ
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В Самаре появится новый садик и школаВ Самаре появится новый садик и школа
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Департамент градостроительства администрации Самары утвердил планировку земельного участка в Промышленном районе. Он расположен в границах улиц Свободы, Воронежской, Вольской, переулком Юрия Павлова.

Согласно технической документации, на этом участке планируют строительство школы на 1100 мест и детского сада на 135 мест. Площадь участка составляет 7,3 га. Также в проекте планировки надо предусмотреть дорожную сеть, схему движения общественного транспорта, расположение социальных объектов, скверов, бульваров и т.д. и места для стоянки автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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