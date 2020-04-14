2020-04-14T20:00:44+03:00
Общество

Максимальные тарифы на проезд в электричках в Самарской области выросли

Такое решение приняли в министерстве экономического развития
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Электрички могут подорожатьЭлектрички могут подорожать
Изменить размер текста:

В Самарской области установили новые предельные максимальные тарифа стоимости перевозок в пригородных электропоездах. Теперь экономически обоснованный тариф на перевозку пассажира составляет 2,08 рубля вместо 1,98 рублей - как было в 2019 году.

Соответственно изменились и предельно допустимые тарифы. Так стоимость перевозки на маршрутах Самара - Зубчаниновка, Самара - Ягодная, Самара - Конструкторская составляет теперь 23 рубля за полный билет, 6 рублей за детский. При безналичном расчете: 20 рублей и 5 рублей.

Стоимость в пределах первых 10 километров пути - 14 рублей и 4 рубля по наличному расчету, 13 и 3 по безналу. За каждый километр свыше 10: 1,45 рублей - 0,4 рубля, и 1,3 и 0,3 соответственно по безналу.

Пока цены на проезд на сайте ППК не изменились. Они рассчитываются по старому приказу о максимальной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рюмку водки со стола: Жителям Самары рассказали, как питаться в самоизоляции
Максимальные тарифы на проезд в электричках в Самарской области выросли
В Промышленном районе Самары появится школа на 1100 мест и детский садик
В Самарской области на дороги нанесут разметку
Государство отпустило цены на медицинские маски
Горел «Патриот»: в одном из дворов Тольятти полыхал автомобиль
Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей
В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения
В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход
У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли
В Самаре военные поливают остановки хлоркой
В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку
Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли
На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов
В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей