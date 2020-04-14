Максимальные тарифы на проезд в электричках в Самарской области выросли

14 Апр 2020 2020-04-14T20:00:44+03:00

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В Самарской области установили новые предельные максимальные тарифа стоимости перевозок в пригородных электропоездах. Теперь экономически обоснованный тариф на перевозку пассажира составляет 2,08 рубля вместо 1,98 рублей - как было в 2019 году.

Соответственно изменились и предельно допустимые тарифы. Так стоимость перевозки на маршрутах Самара - Зубчаниновка, Самара - Ягодная, Самара - Конструкторская составляет теперь 23 рубля за полный билет, 6 рублей за детский. При безналичном расчете: 20 рублей и 5 рублей.

Стоимость в пределах первых 10 километров пути - 14 рублей и 4 рубля по наличному расчету, 13 и 3 по безналу. За каждый километр свыше 10: 1,45 рублей - 0,4 рубля, и 1,3 и 0,3 соответственно по безналу.

Пока цены на проезд на сайте ППК не изменились. Они рассчитываются по старому приказу о максимальной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU