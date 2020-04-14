Рюмку водки со стола: Жителям Самары рассказали, как питаться в самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T20:35:02+03:00

Рекомендации по выживанию без вреда для здоровья приготовили в ВОЗ

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Жителям Самары рассказали, как правильно питаться, сидя дома в самоизоляции. Во-первых, не стоит запасаться продуктами на недели. Панические покупки часто бессмысленны: потом оказывается, что завтракать и обедать все равно нечем, зато полки забиты ненужными крупами. В первую очередь нужно употребить в пищу свежие и скоропортящиеся продукты. Лучше отдать предпочтение замороженным фруктам и овощам.

Также Всемирная организация здравоохранения призывает хотя бы сейчас готовить дома, при этом не забывать о принципах здоррового питания. Заказывать еду лучше в службах лиже к дому. А еще не стоит переедать: рассчитайте размер порции и придерживайтесь его.

Врачи рекомендуют также есть меньше соли и сахара, совсем забыть про алкоголь. Он снижает иммунитет, а ведь он пригодится для борьбы с вирусами.

- По возможности откажитесь от трансжиров, лучше отдайте предпочтение продуктам с минимальной технологической переработкой, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Увеличить нужно количество клетчатки и жидкости. А за столом призывают собираться всей семьей: когда же еще и пообщаться друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU