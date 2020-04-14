2020-04-14T20:35:02+03:00
Общество

Рюмку водки со стола: Жителям Самары рассказали, как питаться в самоизоляции

Рекомендации по выживанию без вреда для здоровья приготовили в ВОЗ
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцам рассказали, что нужно естьСамарцам рассказали, что нужно есть
Изменить размер текста:

Жителям Самары рассказали, как правильно питаться, сидя дома в самоизоляции. Во-первых, не стоит запасаться продуктами на недели. Панические покупки часто бессмысленны: потом оказывается, что завтракать и обедать все равно нечем, зато полки забиты ненужными крупами. В первую очередь нужно употребить в пищу свежие и скоропортящиеся продукты. Лучше отдать предпочтение замороженным фруктам и овощам.

Также Всемирная организация здравоохранения призывает хотя бы сейчас готовить дома, при этом не забывать о принципах здоррового питания. Заказывать еду лучше в службах лиже к дому. А еще не стоит переедать: рассчитайте размер порции и придерживайтесь его.

Врачи рекомендуют также есть меньше соли и сахара, совсем забыть про алкоголь. Он снижает иммунитет, а ведь он пригодится для борьбы с вирусами.

- По возможности откажитесь от трансжиров, лучше отдайте предпочтение продуктам с минимальной технологической переработкой, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Увеличить нужно количество клетчатки и жидкости. А за столом призывают собираться всей семьей: когда же еще и пообщаться друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рюмку водки со стола: Жителям Самары рассказали, как питаться в самоизоляции
Максимальные тарифы на проезд в электричках в Самарской области выросли
В Промышленном районе Самары появится школа на 1100 мест и детский садик
В Самарской области на дороги нанесут разметку
Государство отпустило цены на медицинские маски
Горел «Патриот»: в одном из дворов Тольятти полыхал автомобиль
Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей
В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения
В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход
У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли
В Самаре военные поливают остановки хлоркой
В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку
Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли
На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов
В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей