На АВТОВАЗе рассказали о работе в условиях коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T09:18:37+03:00

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С 13 апреля работать практически в полную силу начал крупнейший автомобильный завод России АВТОВАЗ. Тольяттинцы вышли на работу и вот уже два дня трудиться им приходится в условиях повышенной безопасности. Как работает автогигант в режиме повышенной эпидемиологической опасности, рассказал председатель профкома завода Сергей Зайцев. Он отметил, что люди сейчас хотят работать и им представляют возможность корректировать свой график, если есть какие-то проблемы.

- Каждый сотрудник получил 2 хлопковые защитные маски на неделю. Использовать их положено и во время рабочего дня и до его начала, в общественном транспорте, - отметил Сергей Зайцев.

Сейчас, по его словам, скорректировано движение транспорта. Автобусов приходится ждать чуть дольше, это нужно для соблюдения социальной дистанции между людьми. Опроверг Сергей Зайцев информацию о том, что на предприятии возникли проблемы с душевыми.

- Принять положенный душ каждый работник может без проблем — для этого созданы все условия, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU