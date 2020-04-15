2020-04-15T00:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 апреля 2020 года: заразилась целая семья, на кладбища никого не повезут

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 15 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На самоизоляции радость - прочитать газетуНа самоизоляции радость - прочитать газетуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в автограде выросло еще на пять человек. Больница №5 работает на полную мощь, здесь есть и тяжелые больные. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 15 апреля 2020 года: что происходит в городе, как защищают сотрудников предприятий и какие меры безопасности еще вводятся.

На утро 15 апреля известно о 14 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Тольятти. Пять заболевших прибавились 14 апреля. Это один человек, который тяжело болел ОРВИ - у него взяли анализы и они подтвердили наличие инфекции. И семья из четырех человек, один из которых привез заразу из Москвы.

В Тольятти продолжает действовать режим самоизоляции. Да, работу начали крупнейшие предприятия, в том числе и АВТОВАЗ. Здесь соблюдают все санитарные правила, увеличили количество общественного транспорта, переделали зоны отдыха и душевые. Новые сотрудники завода не болеют коронавирусом. Один человек остается на карантине. В администрации рассказали, что в первый день возникло непонимание из-за того, что все сотрудники старались набиться в один автобус, игнорируя требования о санитарных нормах. На самом деле нужно просто дождаться своей очереди.

В Тольятти проводят работы по уборке и очистке города. Работают две бригады военнослужащих МЧС, которые заливают общественные пространства раствором гипохлорита натрия. Составлен план проведения субботников.

Кладбища закрывать в Тольятти полностью не будут. Введены только некоторые ограничения: сюда закроют въезд для транспорта, кроме похоронных процессий. Также на религиозные праздники не будут назначаться автобусы до кладбищ. Это продлится до 20 апреля.

На данный момент режим самоизоляции действует в Тольятти до 19 апреля включительно. А губернатор Дмитрий Азаров в своем традиционном вечернем видео отметил, что всех нарушителей правил ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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