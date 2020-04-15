2020-04-15T08:21:06+03:00
Общество

Лоб в лоб: на трассе под Новокуйбышевском в ДТП погибли два водителя

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали страшной аварии
Владислав КИРСАНОВ
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В страшной аварии шансов на спасение было малоВ страшной аварии шансов на спасение было малоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 14 апреля, под Новокуйбышевском произошла трагедия. 39-летний водитель «Гранты» двигался в направлении Чапаевска по трассе. В определенный момент он нарушил правила расположения авто на проезжей части, в результате чего выскочил прямо на «двенадцатую», за рулем которой был 24-летний парень.

– Случилось страшное лобовое столкновение, в результате которого оба водителя погибли на месте до приезда скорой помощи. Правоохранители устанавливают все детали случившегося, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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