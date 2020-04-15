Лоб в лоб: на трассе под Новокуйбышевском в ДТП погибли два водителя
Вчера, 14 апреля, под Новокуйбышевском произошла трагедия. 39-летний водитель «Гранты» двигался в направлении Чапаевска по трассе. В определенный момент он нарушил правила расположения авто на проезжей части, в результате чего выскочил прямо на «двенадцатую», за рулем которой был 24-летний парень.
– Случилось страшное лобовое столкновение, в результате которого оба водителя погибли на месте до приезда скорой помощи. Правоохранители устанавливают все детали случившегося, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU