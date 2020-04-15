Стало известно, когда будет готов проект возвращения трамваев на Хлебную площадь

15 Апр 2020 2020-04-15T09:25:53+03:00

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В Самаре продолжают разрабатывать проект по возвращению трамваев на Хлебную площадь. Напомним, ранее были сокращены маршруты, которые доезжали до этой точки. Это произошло в связи со строительством Фрунзенского моста.

– Проект не проходил госэкспертизу по той причине, что он еще находится в стадии разработки. Постараемся успеть сдать его до 1 мая 2020 года, – сообщили представители «Трамвайно-троллейбусного управления» в твиттере.

Ранее власти планировали убрать трамвайное сообщение до Хлебной площади, но возмущение горожан изменило это мнение. Некоторые инженерные сети были перенесены из-за строительства путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU