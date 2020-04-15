2020-04-15T09:25:53+03:00
Общество

Стало известно, когда будет готов проект возвращения трамваев на Хлебную площадь

Об этом рассказали представители ТТУ
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Проект обещают сдать до 1 мая 2020 года ФОТО: Администрация СамарыПроект обещают сдать до 1 мая 2020 года ФОТО: Администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре продолжают разрабатывать проект по возвращению трамваев на Хлебную площадь. Напомним, ранее были сокращены маршруты, которые доезжали до этой точки. Это произошло в связи со строительством Фрунзенского моста.

– Проект не проходил госэкспертизу по той причине, что он еще находится в стадии разработки. Постараемся успеть сдать его до 1 мая 2020 года, – сообщили представители «Трамвайно-троллейбусного управления» в твиттере.

Ранее власти планировали убрать трамвайное сообщение до Хлебной площади, но возмущение горожан изменило это мнение. Некоторые инженерные сети были перенесены из-за строительства путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уклонялся от уклонистов: в Самаре задержали работника военкомата, которого подозревают в получении взятки
Главврача Отрадненской городской больницы оштрафовали за нарушение самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло
Спасли мужчину: в Самаре загорелась входная дверь в квартиру
В Самаре готовится проект правого трамвайного поворота на Ново-Вокзальную
В Самарской области за тесты на коронавирус взялись частники
Сомнительные тесты на коронавирус теперь будут подтверждать прямо в Самаре
В Самаре пьяный водитель устроил ДТП с припаркованным автомобилем
Все как в кино: житель Ульяновской области угнал в Сызрани автомобиль, соединив нужные провода
Стало известно, когда будет готов проект возвращения трамваев на Хлебную площадь
На АВТОВАЗе рассказали о работе в условиях коронавируса
Лоб в лоб: на трассе под Новокуйбышевском в ДТП погибли два водителя