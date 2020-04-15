Все как в кино: житель Ульяновской области угнал в Сызрани автомобиль, соединив нужные провода

15 Апр 2020 2020-04-15T09:27:21+03:00

Транспортное средство он отогнал на родину и продал

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В полицию Сызрани поступило заявление об угоне отечественной легковушки. Авто пропало от подъезда дома ночью. Стоимость транспортного средства владелец оценил в 85 тысяч рублей. Правоохранители проверили все возможные места сбыта машины.

– В результате подозрение пало на 30-летнего безработного жителя Ульяновской области. Он был задержан по месту жительства. Установлено, что мужчина, гуляя по ночному городу, заметил ВАЗ-2105 у дома. У авто была неплотно закрыта пассажирская дверь, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Чтобы завести двигатель автомобиля, мужчина соединил нужные провода. Затем он доехал до знакомого, который занимается авторазбором, и продал легковушку. Расследование уголовного дела продолжается. Материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU