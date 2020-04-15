2020-04-15T10:42:54+03:00
Общество

В Самаре пьяный водитель устроил ДТП с припаркованным автомобилем

Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование
Владислав КИРСАНОВ
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В ДТП пострадал один человек, он был госпитализированВ ДТП пострадал один человек, он был госпитализированФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 14 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 21:25 33-летний водитель «Тойоты», ехавший по Московскому шоссе в сторону улицы Димитрова, врезался в стоящую на проезжей части «Шевроле Ниву».

– В результате аварии пострадал 38-летний водитель припаркованного автомобиля. Он был госпитализирован с телесными повреждениями. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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