В Самаре пьяный водитель устроил ДТП с припаркованным автомобилем

15 Апр 2020 2020-04-15T10:42:54+03:00

В ДТП пострадал один человек, он был госпитализирован Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером, 14 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 21:25 33-летний водитель «Тойоты», ехавший по Московскому шоссе в сторону улицы Димитрова, врезался в стоящую на проезжей части «Шевроле Ниву».

– В результате аварии пострадал 38-летний водитель припаркованного автомобиля. Он был госпитализирован с телесными повреждениями. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU