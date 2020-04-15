Сомнительные тесты на коронавирус теперь будут подтверждать прямо в Самаре

15 Апр 2020 2020-04-15T10:44:38+03:00

Анализы на коронавирус, которые показались подозрительными, больше не нужно никуда везти

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Тесты на коронавирус в Самарской области теперь смогут делать от начала до конца прямо в регионе, никуда не вывозя анализы. Это позволит сократить срок получения результатов до 1-2 дней.

– Это существенно ускорит диагностику, – рассказывает руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. – Получать результаты анализов мы будем уже на следующий день после проведения исследований.

Правом подтверждать или опровергать анализы, которые будут делать в том числе и в частных лабораториях, наделили региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Таким образом, в регионе смогут проверять еще больше людей, в том числе и из групп риска, беременных и тех, кто имеет признаки ОРВИ.

Как это скажется на статистике, можно будет понять уже довольно скоро. Напомним, что по состоянию на утро 15 апреля в регионе зарегистрировано 40 зараженных коронавирусом. Двоих нашли среди тех, кто страдает пневмонией, двоих – среди пациентов с тяжелой формой ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU