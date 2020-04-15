В Самарской области за тесты на коронавирус взялись частники

15 Апр 2020 2020-04-15T10:46:25+03:00

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Частные лаборатории начали проводить тест на коронавирус в Самарской области. Разрешение получили клиники «Мать и дитя» - они смогут проводить сто анализов в день в рамках ОМС. Еще столько же могут выполнить лаборатории в больницах РЖД. В «Ситилабе» готовы замахнуться на тысячу тестов в день, если будет такая необходимость.

Сдать тест на коронавирус в Самарской области сегодня можно в частных лабораториях или по направлению врача. Частники не возьмутся за тестирование, если у вас признаки ОРВИ, температура.

Всего за 13 апреля провели 856 тестов. Активнее начали тестировать тех, кто болеет тяжелыми формами ОРВИ, пневмонией. Также на коронавирус проверяют беременных женщин.

Интересно, что благодаря самоизоляции в регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 34,9%.

И хорошая новость: теперь сомнительные анализы не надо никуда отправлять, проверять их будут прямо в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU