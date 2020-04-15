2020-04-15T10:48:11+03:00
Общество

В Самаре готовится проект правого трамвайного поворота на Ново-Вокзальную

На необходимую документацию планируется потратить 5,5 млн рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Вся документация должна быть готова до октября 2020 годаВся документация должна быть готова до октября 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары ищет подрядчика, который выполнит проект правого трамвайного поворота с улицы Ставропольской на Ново-Вокзальную. Разработка необходимой документации должна начаться в мае.

– Все необходимые работы должны быть выполнены до октября 2020 года. На проект заложено 5,5 миллионов рублей, – говорится в документах закупки.

В рамках строительства поворота произойдет и реконструкция светофоров. Там появится оборудование для подключения к системе АСУДД в дальнейшем. Сейчас по Ставропольской со стороны проспекта Кирова ходят трамваи № 13 и 21. В данном направлении они могут идти только прямо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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