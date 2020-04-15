В Самаре готовится проект правого трамвайного поворота на Ново-Вокзальную
МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары ищет подрядчика, который выполнит проект правого трамвайного поворота с улицы Ставропольской на Ново-Вокзальную. Разработка необходимой документации должна начаться в мае.
– Все необходимые работы должны быть выполнены до октября 2020 года. На проект заложено 5,5 миллионов рублей, – говорится в документах закупки.
В рамках строительства поворота произойдет и реконструкция светофоров. Там появится оборудование для подключения к системе АСУДД в дальнейшем. Сейчас по Ставропольской со стороны проспекта Кирова ходят трамваи № 13 и 21. В данном направлении они могут идти только прямо.
ИСТОЧНИК KP.RU