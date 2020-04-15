2020-04-15T11:15:44+03:00
Общество

Спасли мужчину: в Самаре загорелась входная дверь в квартиру

К счастью, никто не пострадал
Владислав КИРСАНОВ
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Прибывшие пожарные быстро справились с огнемПрибывшие пожарные быстро справились с огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 14 апреля, в Самаре произошло ЧП на улице Воронежской. В квартире дома номер 136 загорелась входная дверь. Прибывшим на место пожарным предстояло спасти хозяина.

– Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Сообщение о происшествии поступило в 16:20, в 16:47 огонь уже был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте работали 12 человек и три единицы спецтехники. Теперь компетентным органам предстоит установить, что стало причиной того, что в квартире начала полыхать входная дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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