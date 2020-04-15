Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 15 апреля 2020 года не выросло

15 Апр 2020 2020-04-15T11:17:00+03:00

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Стали известны данные на 15 апреля 2020 года по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся – 3388 человек за минувший день. При этом в Самарской области новых заболевших не выявлено. В регионе по-прежнему 40 случаев, 14 человек уже выздоровели и выписаны.

– По данным на 15 апреля 1774 заболевших в Москве, 272 – в Московской области. Мурманская область и Санкт-Петербург зафиксировали 137 и 130 инфицированных, соответственно. В республике Коми 97 выявленных случаев, в Ингушетии – 56, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших по России составляет 24490 человек. Из них 1986 выздоровели, а 198 умерли. При этом за сутки погибли 28 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU