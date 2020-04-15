Главврача Отрадненской городской больницы оштрафовали за нарушение самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T11:20:52+03:00

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Главный врач Отрадненской городской больницы Александр Кандрахин получил штраф по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

– Нам поступил от МВД один материал, согласно которому Александру Кандрахин оштрафован на 300 рублей за нарушение режима самоизоляции. В марте он вернулся в регион из Индии. Материалы в отношении его супруги не поступали, – цитирует главу Роспотребнадзора Отрадного Екатерину Исупову «Вестник Отрадного».

Напомним, в регионе действует режим полной самоизоляции. Гражданам, которые прибыли в регион из-за границы, а также из других субъектов России, необходимо провести 14 дней на карантине. На данный момент зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом в области. 14 человек выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU