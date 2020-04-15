2020-04-15T12:11:28+03:00
Общество

Уклонялся от уклонистов: в Самаре задержали работника военкомата, которого подозревают в получении взятки

По версии следствия, мужчина получил 200 тысяч за то, что не разыскивал призывников
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование этого дела продолжаетсяРасследование этого дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки военкомата Кировского и Красноглинского районов. Его подозревают в получении взятки.

– Следствие предполагает, что мужчина получил 200 тысяч рублей, чтобы не разыскивать двух граждан, которые подлежат призыву и уклоняются от него. Деньги были переданы в марте текущего года, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Расследование данного дела продолжается, оперативники собирают необходимую доказательную базу. Сопровождение оказывается со стороны подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уклонялся от уклонистов: в Самаре задержали работника военкомата, которого подозревают в получении взятки
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