Уклонялся от уклонистов: в Самаре задержали работника военкомата, которого подозревают в получении взятки
Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки военкомата Кировского и Красноглинского районов. Его подозревают в получении взятки.
– Следствие предполагает, что мужчина получил 200 тысяч рублей, чтобы не разыскивать двух граждан, которые подлежат призыву и уклоняются от него. Деньги были переданы в марте текущего года, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Расследование данного дела продолжается, оперативники собирают необходимую доказательную базу. Сопровождение оказывается со стороны подразделений ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU