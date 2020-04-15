Волонтеры акции #МыВместе в Самаре получили шесть автомобилей
Региональный волонтерский штаб акции #МыВместе получил в безвозмездное пользование шесть автомобилей. Их волонтерам предоставила компания «Хендэ Мотор СНГ». Вместе с ними были также подарены карты на оплату топлива.
– На автомобилях волонтеры будут доставлять лекарства и продукты пожилым людям. На сегодняшний день 2154 добровольца оказывают помощь людям на самоизоляции. Одинокие пожилые граждане получают продукты питания, лекарства, помощь в оплате услуг ЖКХ, – сообщает правительство Самарской области.
Также волонтеры-медики оказывают помощь в медучреждениях, обзванивают людей из группы риска и контролируют их самочувствие.
ИСТОЧНИК KP.RU