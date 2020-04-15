2020-04-15T12:37:05+03:00
Общество

Волонтеры акции #МыВместе в Самаре получили шесть автомобилей

На машинах добровольцы будут доставлять лекарства и продукты пожилым людям
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас в регионе более 2 тысяч волонтеров, которые помогают людямСейчас в регионе более 2 тысяч волонтеров, которые помогают людямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный волонтерский штаб акции #МыВместе получил в безвозмездное пользование шесть автомобилей. Их волонтерам предоставила компания «Хендэ Мотор СНГ». Вместе с ними были также подарены карты на оплату топлива.

– На автомобилях волонтеры будут доставлять лекарства и продукты пожилым людям. На сегодняшний день 2154 добровольца оказывают помощь людям на самоизоляции. Одинокие пожилые граждане получают продукты питания, лекарства, помощь в оплате услуг ЖКХ, – сообщает правительство Самарской области.

Также волонтеры-медики оказывают помощь в медучреждениях, обзванивают людей из группы риска и контролируют их самочувствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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