В Самарской области 48-летний мужчина украл 44 тысячи рублей с карты отчима

15 Апр 2020 2020-04-15T13:40:04+03:00

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

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Полицейские Кинель-Черкассов раскрыли кражу, которая произошла с банковской карты местного жителя. Дело в том, что мужчина хотел перевести своей дочери деньги, однако средств на счету не оказалось.

– Правоохранители установили, что мужчина живет с сожительницей и ее 48-летним сыном. Оказалось, что мужчина недавно перевел на свой счет 25 и 19 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник признал свою вину, а также пояснил, что украл карту из пиджака мужчины. Он сделал через мобильный банк перевод, а деньги потратил на свои нужды. Заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU