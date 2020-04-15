В Самарской области 48-летний мужчина украл 44 тысячи рублей с карты отчима
Полицейские Кинель-Черкассов раскрыли кражу, которая произошла с банковской карты местного жителя. Дело в том, что мужчина хотел перевести своей дочери деньги, однако средств на счету не оказалось.
– Правоохранители установили, что мужчина живет с сожительницей и ее 48-летним сыном. Оказалось, что мужчина недавно перевел на свой счет 25 и 19 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Злоумышленник признал свою вину, а также пояснил, что украл карту из пиджака мужчины. Он сделал через мобильный банк перевод, а деньги потратил на свои нужды. Заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремный срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU