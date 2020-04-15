Самарские ученые разработали самую мощную в стране промышленную магнитно-импульсную установку

15 Апр 2020 2020-04-15T13:45:44+03:00

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Ученые Самарского университета разработали и изготовили мощнейшую в России промышленную магнитно-импульсивную установку, которая будет использоваться при изготовлении крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов. Технология изобретения основана на преобразовании электрической энергии.

– В чем еще «изюминка» нашей установки – она универсальная. Мы решили создать интересную вещь – разбить энергетические блоки на секции и сделать внутри автоматическое переключение. Когда для производства каких-то деталей понадобится меньшая энергия, можно отключить несколько секций, и установка превратится, например, в МИУ-30 и выдаст 30 килоджоулей, – рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования Самарского университета Ринат Юсупов.

Данную установку самарские ученые создали вместе с коллегами из Новосибирского университета. Также они сотрудничали с Новосибирским авиационным заводом. Отметим, что ученые из этих вузов уже имеют совместный опыт работы. При их участии в 2016 году на заводе был создан участок для опрессовки наконечников кабелей систем управления.

ИСТОЧНИК KP.RU