Самарские ученые разработали самую мощную в стране промышленную магнитно-импульсную установку
Ученые Самарского университета разработали и изготовили мощнейшую в России промышленную магнитно-импульсивную установку, которая будет использоваться при изготовлении крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов. Технология изобретения основана на преобразовании электрической энергии.
– В чем еще «изюминка» нашей установки – она универсальная. Мы решили создать интересную вещь – разбить энергетические блоки на секции и сделать внутри автоматическое переключение. Когда для производства каких-то деталей понадобится меньшая энергия, можно отключить несколько секций, и установка превратится, например, в МИУ-30 и выдаст 30 килоджоулей, – рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования Самарского университета Ринат Юсупов.
Данную установку самарские ученые создали вместе с коллегами из Новосибирского университета. Также они сотрудничали с Новосибирским авиационным заводом. Отметим, что ученые из этих вузов уже имеют совместный опыт работы. При их участии в 2016 году на заводе был создан участок для опрессовки наконечников кабелей систем управления.
ИСТОЧНИК KP.RU