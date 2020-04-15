2020-04-15T13:30:50+03:00
Общество

В Тольятти топ-менеджеры компании «ЭкоВоз» развезли по домам пенсионеров продуктовые наборы

Эти продукты должны помочь пожилым людям соблюдать режим самоизоляции
Илона МАЙСКАЯ
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"ЭкоВоз" поддержал всероссийскую социальную акцию помощи пожилым людям"ЭкоВоз" поддержал всероссийскую социальную акцию помощи пожилым людям
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В Самарской области продолжает расти число волонтеров, которые помогают пожилым людям на самоизоляции. Недавно к всероссийской социальной акции подключилась и группа компаний «ЭкоВоз». Так, топ-менеджеры организации развезли по домам тольяттинских пенсионеров продуктовые наборы.

- В подарочных пакетах предусмотрены продукты питания длительного хранения: крупы, макароны, консервы. Эти наборы должны помочь людям, находящимся в группе риска, соблюдать самоизоляцию. Отметим, что при передаче продуктов были соблюдены все необходимые меры предосторожности, - рассказали в пресс-службе ГК «ЭкоВоз».

Гендиректор организации, депутат Самарской губернской думы Денис Волков, в свою очередь, призвал тольяттинцев беречь свое здоровье, не выходить на улицу без крайней необходимости, а молодым горожанам посоветовал проявить заботу о своих пожилых соседях.

Добавим, что «ЭкоВоз» уже не в первый раз помогает людям в это непростое время. К примеру, три недели назад компания установила в обсерваторе на базе пансионата «Радуга», где находятся приехавшие из-за рубежа тольяттинцы, уникальное оборудование по обезвреживанию медицинских отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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