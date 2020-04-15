В Самарской области прокуратура проверила организации, нарушающие права сотрудников во время самоизоляции
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался об исполнении трудового законодательства во время самоизоляции. По итогам жалоб жителей региона прокуратура области провела проверку 15 организаций.
– Семи из них были вынесены предостережения, также вынесено 2 постановления об устранении нарушений и возбуждены дела об административных правонарушениях по факту задержки или невыплаты зарплаты, – говорится в сообщении.
Сейчас в регионе работают предприятия первой необходимости, при этом они обязаны обеспечивать для своих сотрудников меры безопасности. Для остальных в области действует режим полной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU