В Самарской области прокуратура проверила организации, нарушающие права сотрудников во время самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T13:37:32+03:00

Это произошло после жалоб горожан на горячую линию министерства труда

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался об исполнении трудового законодательства во время самоизоляции. По итогам жалоб жителей региона прокуратура области провела проверку 15 организаций.

– Семи из них были вынесены предостережения, также вынесено 2 постановления об устранении нарушений и возбуждены дела об административных правонарушениях по факту задержки или невыплаты зарплаты, – говорится в сообщении.

Сейчас в регионе работают предприятия первой необходимости, при этом они обязаны обеспечивать для своих сотрудников меры безопасности. Для остальных в области действует режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU