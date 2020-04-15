Житель Самарской области оскорбил представителя власти на 160 часов исполнительных работ
В Сызрани было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения оскорблял сотрудников полиции. Суд вынес ему наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Однако расплачиваться гражданин не спешил.
– Судебные приставы установили, что мужчина злоупотребляет алкоголем, редко появляется дома. В указанный срок он не оплатил необходимый штраф. Представителям исполнительной власти пришлось заменить вид наказания, – сообщает УФССП по Самарской области.
Приставы обратились в суд с постановлением замены штрафа на обязательные работы. Мужчине назначили 160 часов работ, которые будут направлены на благоустройство города.
ИСТОЧНИК KP.RU