В Самарской области три села признали неблагополучными по бешенству

15 Апр 2020 2020-04-15T14:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Три села в Самарской области признали неблагополучными по бешенству животных. Опасное заболевание обнаружили в границах села Таурма Шенталинского района, села Большая Чесноковка Сергиевского района и села Павловка Алексеевского района.

Согласно постановлениям губернатора Самарской области, опубликованным на сайте регионального правительства, на территории всех этих населенных пунктов с сегодняшнего дня, 15 апреля, вводится карантин по бешенству. Он продлится два месяца — до 15 июня.

В период действия ограничительных мероприятий в этих трех селах нельзя будет проводить выставки кошек и собак, торговать домашними животными и вывозить их за пределы неблагополучных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU