За неделю клещи покусали в Самарской области 168 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T15:03:03+03:00

С начала сезона активности клещей в регионе пострадали 316 самарцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Чаще всего эти существа нападают на людей за городом

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В Самарской области начался сезон активности клещей. Только за минувшую неделю (с 6 по 12 апреля) от их укусов пострадали уже 168 жителей региона. К счастью, клещевым вирусным энцефалитом еще никто не заболел.

— Всего с начала эпидемического сезона 2020 года в Самарской области зарегистрировано 316 пострадавших от укусов клещей. Большинство случаев произошли на территориях загородных частных объектов — 34,2%, в дикой природе — 16,8%, а в парках, на кладбищах, местах массового отдыха — менее 1%, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Отметим, что ежегодно в регионе проводят специальные обработки против клещей. В частности, защищают от них парки, скверы, кладбища, детские летние лагеря, леса, прилегающие к населенным пунктам. В этом году специалисты должны обработать от клещей территории общей площадью 3378,7 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU