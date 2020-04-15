Хотел хорошо выглядеть? В Самарской области задержали грабителя, который украл косметику из магазина
В селе Приволжье Самарской области произошла кража в одном из магазинов. Злоумышленник украл косметические средства на общую сумму около 2 тысяч рублей. Полицейские изучили записи с камер и смогли установить личность подозреваемого.
– Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний местный житель. В ходе опроса он признался в том, что совершил преступление. В январе текущего года его приговорили к 100 часам обязательных работ за мелкое хищение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь за аналогичное преступление парню грозит тюремное заключение. Если его вина будет доказана, ему может грозить год за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU