Полыхала квартира: в Тольятти в пожаре пострадали два человека
Сегодня, 15 апреля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в квартире на втором этаже дома на проспекте Степана Разина, 27. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило а 14:46. В дальнейшем выяснилось, что в квартире загорелись домашние вещи.
– Огонь распространился на 15 квадратных метрах. В результате происшествия пострадали двое мужчин – 68 и 37 лет. В целях безопасности из дома были эвакуированы 25 жильцов, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия работали 18 пожарных и пять единиц техники. Специалистам предстоит определить причины произошедшего. Пострадавшие были госпитализированы.
Пожар в квартире на Степана Разина в Тольятти 15.04.2020.Видео: Происшествия Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU