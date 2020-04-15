Полыхала квартира: в Тольятти в пожаре пострадали два человека

15 Апр 2020 2020-04-15T16:42:11+03:00

25 жителей дома на улице Степана Разина были эвакуированы [видео]

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 апреля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в квартире на втором этаже дома на проспекте Степана Разина, 27. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило а 14:46. В дальнейшем выяснилось, что в квартире загорелись домашние вещи.

– Огонь распространился на 15 квадратных метрах. В результате происшествия пострадали двое мужчин – 68 и 37 лет. В целях безопасности из дома были эвакуированы 25 жильцов, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия работали 18 пожарных и пять единиц техники. Специалистам предстоит определить причины произошедшего. Пострадавшие были госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773331" frameborder="0"></iframe> Пожар в квартире на Степана Разина в Тольятти 15.04.2020.Видео: Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU