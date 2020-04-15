В Самарской области 37 водителей могут остаться без прав

15 Апр 2020 2020-04-15T17:35:37+03:00

Это касается водителей, зависящих от алкоголя, наркотиков и прочих средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти продолжается осуществление надзора за исполнением федерального закона «О безопасности дорожного движения». Прокуратура Комсомольского района в январе-феврале направила в суд 37 исковых заявлений о прекращении действия водительских прав горожан.

– У этих людей выявлены заболевания, являющиеся противопоказанными для управления автомобилями. Это синдромы зависимости от алкоголя, наркотических и психотропных веществ, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что 14 из поданных заявлений были удовлетворены, а 23 находятся на рассмотрении высшей инстанции. Исполнение судебных решений будет находиться на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU