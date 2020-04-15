В Самарской области 37 водителей могут остаться без прав
В Тольятти продолжается осуществление надзора за исполнением федерального закона «О безопасности дорожного движения». Прокуратура Комсомольского района в январе-феврале направила в суд 37 исковых заявлений о прекращении действия водительских прав горожан.
– У этих людей выявлены заболевания, являющиеся противопоказанными для управления автомобилями. Это синдромы зависимости от алкоголя, наркотических и психотропных веществ, – сообщает пресс-служба надзорного органа.
Отмечается, что 14 из поданных заявлений были удовлетворены, а 23 находятся на рассмотрении высшей инстанции. Исполнение судебных решений будет находиться на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU