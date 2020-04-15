Для самой быстрой в стране гоночной трассы Samara Ring до сих пор не нашли инвесторов

15 Апр 2020 2020-04-15T18:02:54+03:00

Предполагалось, что по трассе можно будет разгоняться до 300 километров в час Фото: Архив КП

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Почти 8 лет прошло с момента, когда в Самарской области объявили о строительстве самой быстрой в стране гоночной трассы - Samara Ring.

Трассу и сам комплекс проектировал знаменитый архитектор Формулы-1 Герман Тильке. Она должна была разместиться под Курумочем, а первые гонки на ней планировали провести уже через 3 года.

Однако время идет, а Samara Ring до сих пор существует лишь в виде проекта, потому что денег на его реализацию до сих пор не нашли ни в правительстве, ни у частных инвесторов.

- По имеющейся информации, изначально данный проект разрабатывался в качестве инвестиционного с перспективой привлечения на его реализацию внебюджетных источников финансирования, - прокомментировали ситуацию корреспондентам «КП-Самара» в правительстве Самарской области. – Как бы то ни было, в государственной программе Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2021 годы» реализация этого проекта не предусмотрена, деньги на строительство Samara Ring не выделялись.

По словам чиновников, инициатором строительства изначально выступала «Федерация автомобильного спорта Самарской области». Но и там перспективы появления Samara Ring прояснить не смогли.

- Идёт плановая работа по проекту. В данный момент идёт формирование инвесторов для данного проекта, - сообщил «Комсомолке» президент Автомобильной федерации Самарской области, гонщик, мастер спорта Вячеслав Малеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU