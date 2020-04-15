2020-04-15T17:29:02+03:00
Общество

Кажется, дождь начинается: самарцев предупреждают о сильном ветре и дожде со снегом

Ухудшение погоды начнется сегодня вечером
Александра БУДАЕВА
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Если вы завтра планировали выйти по гулять, до лучше отложить это до лучших временЕсли вы завтра планировали выйти по гулять, до лучше отложить это до лучших временФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарцам начали рассылать SMS с предупреждением об ухудшении погоды и сильном ветре - его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода портиться начнет уже сегодня вечером после 19.00, ночью возможны дожди, а завтра днем станет совсем грустно. Синоптики сообщают, что возможны дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Ночью температура по области может опуститься до 0 градусов, 16 апреля днем воздух местами прогреется до +12°С.

Спасатели просят позаботиться о сохранности машин - не парковать их под деревьями. А самарцам рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости и не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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