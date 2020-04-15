Кажется, дождь начинается: самарцев предупреждают о сильном ветре и дожде со снегом
Самарцам начали рассылать SMS с предупреждением об ухудшении погоды и сильном ветре - его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Погода портиться начнет уже сегодня вечером после 19.00, ночью возможны дожди, а завтра днем станет совсем грустно. Синоптики сообщают, что возможны дожди, мокрый снег и сильный ветер.
Ночью температура по области может опуститься до 0 градусов, 16 апреля днем воздух местами прогреется до +12°С.
Спасатели просят позаботиться о сохранности машин - не парковать их под деревьями. А самарцам рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости и не оставлять детей без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU